Cadavere vicino ai binari | ripresa la circolazione sulla Napoli - Roma via Cassino

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Santa Maria Capua Vetere, cadavere vicino binari - infoitinterno : Cadavere vicino ai binari: ripresa la circolazione sulla Napoli - rep_napoli : Santa Maria Capua Vetere, cadavere vicino binari: era un writer l'uomo travolto da un treno [aggiornamento delle 17… - casertafocus : SANTA MARIA CAPUA VETERE - Tragedia vicino alla stazione, giovane uomo travolto da un treno - rep_napoli : Santa Maria Capua Vetere, cadavere vicino binari: ripresa la circolazione sulla Napoli-Roma via Cassino [aggiorname… -

La tratta era stata sospesa dopo il ritrovamento del corpo tra le stazioni di Caserta e Santa Maria Capua Vetere. L'uomo, di circa 30 - 35 anni, sarebbe stato investito da un ...- continua sotto - A notare il, intorno alle 13 di martedì 28 febbraio, è stato il ...che la vittima sia un "writer" che aveva realizzato un murale con la scritta "Pace" su un muroai ...A notare ilun treno regionale che viaggiava tra le stazioni di Caserta e Santa Maria Capua Vetere in direzione Cassino.

Cadavere vicino binari, la vittima è stata investita da un treno Agenzia ANSA

La Polizia è al lavoro per dare una identità al cadavere ed individuare il convoglio. La segnalazione partita da un regionale.San Benedetto del T.(Ap).- Doveva essere una normale sgambata con il cane, di prima mattina intorno alle 7.30, sotto una pioggia che da giorni sembra non dare tregua a San Benedetto. Ma per un passant ...