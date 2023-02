Cadavere sotto viadotto nel Tarantino, fermati tre giovani (Di martedì 28 febbraio 2023) Tre giovani di Manduria (Taranto), uno di 19 anni e gli altri di 22, sono stati sottoposti a fermo dalla Squadra Mobile di Taranto, su disposizione della magistratura di Lecce, con l'accusa di aver ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) Tredi Manduria (Taranto), uno di 19 anni e gli altri di 22, sono statiposti a fermo dalla Squadra Mobile di Taranto, su disposizione della magistratura di Lecce, con l'accusa di aver ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Trmtv : Cadavere ritrovato sotto cavalcavia a Manduria, arrestati presunti responsabili - BlunoteWeb : Manduria: Cadavere sotto cavalcavia, ci sono arresti - infoitinterno : Trovato cadavere carbonizzato sotto un cavalcavia di Milano - BinaryOptionEU : RT 'Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato ritrovato ieri sera, poco prima delle 21, in via Corelli a Milano. - NotizieVirgilio : ?? Il mistero del cadavere carbonizzato trovato sotto un cavalcavia Il corpo non ancora identificato potrebbe essere… -