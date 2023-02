Cadavere in mare, esame del Dna per arrivare all’identificazione (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Per stabilire con esattezza chi sia l’uomo la cui salma è stata individuata in mare da un pescatore all’altezza di località ”Sette Scogliere” a Torre Annunziata (Napoli) domenica pomeriggio, occorrerà attendere gli esiti degli esami sul Dna, disposti dalla Procura oplontina, che sul caso ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio volontario. Ma dopo i primi dubbi seguiti al ritrovamento del Cadavere, rinvenuto con una corda stretta al collo, quasi a voler provare a fare sparire il corpo nei fondali con l’ausilio di un masso, gli inquirenti (sul caso indagano i carabinieri della compagnia torrese) hanno concentrato il loro lavoro su una segnalazione che arriva da Gragnano, dove proprio da domenica non si hanno più notizie di un uomo di 46 anni, noto alle forze dell’ordine per vari ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Per stabilire con esattezza chi sia l’uomo la cui salma è stata individuata inda un pescatore all’altezza di località ”Sette Scogliere” a Torre Annunziata (Napoli) domenica pomeriggio, occorrerà attendere gli esiti degli esami sul Dna, disposti dalla Procura oplontina, che sul caso ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio volontario. Ma dopo i primi dubbi seguiti al ritrovamento del, rinvenuto con una corda stretta al collo, quasi a voler provare a fare sparire il corpo nei fondali con l’ausilio di un masso, gli inquirenti (sul caso indagano i carabinieri della compagnia torrese) hanno concentrato il loro lavoro su una segnalazione che arriva da Gragnano, dove proprio da domenica non si hanno più notizie di un uomo di 46 anni, noto alle forze dell’ordine per vari ...

