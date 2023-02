Buongiorno Mamma 2 | le anticipazioni trama e cast della terza puntata

(Di martedì 28 febbraio 2023) Stasera, martedì 28 febbraio 2023, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda ladi2, seconda stagionefiction familiare di Canale 5 con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Alla regiaseconda stagione debuttano Alexis Sweet e Laura Chiossone, al suo debutto alla regia di una fiction. Il soggetto di serie è di Elena Bucaccio, Lea Tafuri e Leonardo Valenti. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Nel corsodi oggi, 28 febbraio 2023, Anna vorrebbe svelare la verità a Sole sulla sua nascita, ma che ci saranno anche delle ripercussioni nella linea passata tra Anna e Guido. Mauro, intanto, non ha ancora svelato di aver conosciuto Maurizia. Questo segreto verrà a galla e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per il secondo appuntamento con la serie “Buongiorno, mamma! 2”, che si aggiudica la serata sul pubb… - FedeFeee : @Fede9vii Sono d'accordo.Tra l'altro buongiorno mamma è saltato venerdì e c'è attesa. Sei donne sembra molto intere… - Fede9vii : @FedeFeee Buongiorno Mamma parte favorita a mio avviso, è un prodotto consolidato che ha un bacino di ascolti tra i… - bubinoblog : GUIDA TV 28 FEBBRAIO 2023: SEI DONNE, BUONGIORNO MAMMA, BELVE, LE IENE - CorriereUmbria : Buongiorno, Mamma!, stasera martedì 28 febbraio su Canale 5. La trama #canale5 #televisione #buongiornomamma… -

... Le Havre (docu - serie), in onda dalle 21.10 su Rai Storia Le Serie TV e le Fiction in onda stasera Sei donne - Il mistero di Leila , in onda dalle 21.25 su Rai 1! 2 , in onda ...! 2: ecco il Riassunto della Seconda Puntata Nella seconda puntata di! 2 , i ricordi del passato hanno cominciato a tormentare Anna , impedendole di ricostruire il ...Al loro posto ci sarà la replica della seconda puntata di '2', la fiction di Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. La terza puntata del telefilm, che era prevista per lo scorso ...

Amici e Uomini e Donne non andranno in onda martedì 28 febbraio, al loro posto Buongiorno Mamma Fanpage.it

Buongiorno Mamma 2 terza puntata: trama anticipazioni episodi 5 e 6 della seconda stagione della fiction in onda il 31 febbraio su Canale 5.Buongiorno, Mamma! 2 , stasera martedì 28 febbraio su Canale 5 a partire dalle ore 21.20. Ma questa settimana doppio appuntamento della ...