Buongiorno Mamma 2: le anticipazioni della terza puntata (Di martedì 28 febbraio 2023) Il rapporto tra Anna e Guido entra in profonda crisi: da quando è uscita dal coma, la donna è decisa a raccontare a Sole la verità sulla sua nascita, mentre il marito è contrario. Ce la farà la famiglia Borghi a resistere all'ennesimo scossone? Ruota attorno a questa domanda la terza puntata di Buongiorno Mamma 2, la serie di Canale 5 con Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova che sta riscuotendo un buon successo in termini di ascolti e che questa settimana avrà eccezionalmente un doppio appuntamento martedì e venerdì. Ecco cos'accadrà nell'episodio un onda il 28 febbraio. Buongiorno Mamma 2, le anticipazioni della terza puntata Nel passato come nel presente, le bugie aleggiano sulla vita di tutti i componenti ... Leggi su panorama (Di martedì 28 febbraio 2023) Il rapporto tra Anna e Guido entra in profonda crisi: da quando è uscita dal coma, la donna è decisa a raccontare a Sole la verità sulla sua nascita, mentre il marito è contrario. Ce la farà la famiglia Borghi a resistere all'ennesimo scossone? Ruota attorno a questa domanda ladi2, la serie di Canale 5 con Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova che sta riscuotendo un buon successo in termini di ascolti e che questa settimana avrà eccezionalmente un doppio appuntamento martedì e venerdì. Ecco cos'accadrà nell'episodio un onda il 28 febbraio.2, leNel passato come nel presente, le bugie aleggiano sulla vita di tutti i componenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per il secondo appuntamento con la serie “Buongiorno, mamma! 2”, che si aggiudica la serata sul pubb… - laemme_ : stasera la nuova fiction con maya sansa su rai uno, belve su rai due, buongiorno mamma su canale 5 e io non so che… - Borsapretporter : @jessi_jm99 è stato un falso allarme, da domani riprende #terraamara e buongiorno mamma di certo non lo guardo, comunque grazie. - FedeFeee : @Fede9vii Sono d'accordo.Tra l'altro buongiorno mamma è saltato venerdì e c'è attesa. Sei donne sembra molto intere… - Fede9vii : @FedeFeee Buongiorno Mamma parte favorita a mio avviso, è un prodotto consolidato che ha un bacino di ascolti tra i… -