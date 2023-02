Buone notizie per gli italiani, sbloccato bonus da 150 euro: a chi spetta e quando arriva (Di martedì 28 febbraio 2023) Finalmente sbloccati i pagamenti del bonus Inps 150 euro: un aiuto che di questi tempi può fare la differenza a fine mese. Fino a poco fa la notizia non aveva l’ufficialità dell’Inps. Sono stati i beneficiari stessi ad accorgersi dello sblocco del tanto atteso bonus dopo aver effettuato l’accesso al proprio cassetto previdenziale. La cifra in ballo, va detto, non è certo da capogiro. Però tra caro benzina, impennata dei tassi e inflazione ancora alle stelle, può sicuramente aiutare ad affrontare meglio la tempesta economica in corso. La nuova manovra di bilancio del governo Meloni prevede un’ampia gamma di bonus e agevolazioni – AnsaFoto (Grantennistoscana.it)Il bonus Inps da 150 euro arriva dunque finalmente nelle tasche di quanti lo avevano richiesto, ormai diversi ... Leggi su grantennistoscana (Di martedì 28 febbraio 2023) Finalmente sbloccati i pagamenti delInps 150: un aiuto che di questi tempi può fare la differenza a fine mese. Fino a poco fa la notizia non aveva l’ufficialità dell’Inps. Sono stati i beneficiari stessi ad accorgersi dello sblocco del tanto attesodopo aver effettuato l’accesso al proprio cassetto previdenziale. La cifra in ballo, va detto, non è certo da capogiro. Però tra caro benzina, impennata dei tassi e inflazione ancora alle stelle, può sicuramente aiutare ad affrontare meglio la tempesta economica in corso. La nuova manovra di bilancio del governo Meloni prevede un’ampia gamma die agevolazioni – AnsaFoto (Grantennistoscana.it)IlInps da 150dunque finalmente nelle tasche di quanti lo avevano richiesto, ormai diversi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Buone notizie in arrivo sul fronte delle bollette energetiche. Previste riduzioni per le tariffe del gas di febbrai… - erealacci : RT @EliSoglio: Eccoci con l’ultima copertina (speciali esclusi) di Buone Notizie come inserto esterno. Da martedì 7 marzo entriamo come sez… - thebrightside0 : #brighttg?? I nostri giovani cacciatori del TG delle Buone Notizie alla attenzione dei media locali della… - amadablam63 : RT @margy_biglym: Per @w_rizzetto all'@Ariachetira @myrtamerlino: Siamo ancora qua, in estenuante attesa di ricevere a breve buone notizie… - DCIRASOLE : RT @ohanarifugio: ?? ULTIMO AGGIORNAMENTO DEL GIORNO SUL PARTO DELLA MAMMINA ?? Mamma mia... che giornata... prima di andare a letto però de… -