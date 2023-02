“Bulli di sapone”: dal 1° marzo al via la challenge per le scuole contro il bullismo (Di martedì 28 febbraio 2023) “Bulli di sapone”: dal 1° marzo gli studenti campani potranno partecipare al concorso attraverso video e disegni sul tema del Bullismo e cyberBullismo Una social challenge per le scuole, un ciclo di incontri informativi che coinvolgerà 10.000 studenti e una campagna di sensibilizzazione a cui hanno aderito personaggi dello sport e dello spettacolo, tra cui il calciatore del Napoli Alessio Zerbin, il rapper Clementino e l’attore Sergio Assisi. Prende ufficialmente il via “Bulli di sapone – Rispetto e gentilezza contro la violenza”, progetto programmato e finanziato dalla Regione Campania (POC 2014-2020)attraverso la Scabec, che prevede la realizzazione di una serie di attività finalizzate alla prevenzione degli ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 28 febbraio 2023) “di”: dal 1°gli studenti campani potranno partecipare al concorso attraverso video e disegni sul tema delsmo e cybersmo Una socialper le, un ciclo di incontri informativi che coinvolgerà 10.000 studenti e una campagna di sensibilizzazione a cui hanno aderito personaggi dello sport e dello spettacolo, tra cui il calciatore del Napoli Alessio Zerbin, il rapper Clementino e l’attore Sergio Assisi. Prende ufficialmente il via “di– Rispetto e gentilezzala violenza”, progetto programmato e finanziato dalla Regione Campania (POC 2014-2020)attraverso la Scabec, che prevede la realizzazione di una serie di attività finalizzate alla prevenzione degli ...

