Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Bucalo (FdI): inizia esame disegno di legge per inclusione alunni con disabilità - vocedelpatriota : Scuola, Bucalo (FdI): inizia esame ddl per inclusione alunni disabili, è passo importante - Gabriele885 : RT @vocedelpatriota: Firenze, Bucalo (FdI): incomprensibili attacchi a Valditara - ella_bucalo : Incomprensibili gli attacchi al ministro Valditara. Bisogna abbassare i toni e smettere di cedere alla tentazione d… - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Firenze, Bucalo (FdI): incomprensibili attacchi a Valditara -

... affermano i parlamentari siciliani di. Da parte di Francesco Ciancitto, Manlio Messina, Luca Cannata, Eliana Longi, Salvo Pogliese, Raoul Russo, Salvo Sallemi, Ellae Carolina Varchi, c'è ...... affermano i parlamentari siciliani di. Da parte di Francesco Ciancitto, Manlio Messina, Luca Cannata, Eliana Longi, Salvo Pogliese, Raoul Russo, Salvo Sallemi, Ellae Carolina Varchi, c'è ...: 'Scelta sbagliata, l'assessore Volo riveda la sua posizione' Da parte di Francesco Ciancitto, Manlio Messina, Luca Cannata, Eliana Longi, Salvo Pogliese, Raoul Russo, Salvo Sallemi, Ella...

Scuola, Bucalo (FdI): inizia esame ddl per inclusione alunni disabili ... La Voce del Patriota

"Concedere la proroga è fondamentale per permettere al personale di maturare i requisiti previsti per legge". Così i parlamentari di FdI ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...