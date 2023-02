Bruscolotti: "Napoli, con questo Scudetto ci toglieremo gli schiaffi da faccia!'' (Di martedì 28 febbraio 2023) Bruscolotti: "Napoli, con questo Scudetto ci toglieremo gli schiaffi da faccia, mi rivedo in Kim, qualche tifoso lo chiama Palo e fierro" Giuseppe Bruscolotti, ex giocatore e capitano del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino. Queste le sue parole: "Sì, diciamo che con questo Scudetto ci toglieremo gli schiaffi da faccia. -afferma Bruscolotti - Tanti resteranno in silenzio perché non sapranno più cosa dire e dove andare a nascondersi". Chi dovrà restare in silenzio? "Chi in questi anni, soprattutto da lontano, ha parlato a vanvera del Napoli, dei suoi dirigenti, dei suoi allenatori, dei suoi giocatori. E anche della tifoseria, ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 28 febbraio 2023): ", conciglida faccia, mi rivedo in Kim, qualche tifoso lo chiama Palo e fierro" Giuseppe, ex giocatore e capitano del, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino. Queste le sue parole: "Sì, diciamo che conciglida faccia. -afferma- Tanti resteranno in silenzio perché non sapranno più cosa dire e dove andare a nascondersi". Chi dovrà restare in silenzio? "Chi in questi anni, soprattutto da lontano, ha parlato a vanvera del, dei suoi dirigenti, dei suoi allenatori, dei suoi giocatori. E anche della tifoseria, ...

