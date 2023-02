(Di martedì 28 febbraio 2023) VENEZIA – “Lechecon il, pagandole anche care da tanti punti di vista,, così come esportiamo altre nostre eccellenze italiane. Ilè una eccellenza della nostra ingegneria idraulica e lo è in termini di sicurezza, oltre che di sostenibilità. Con centinaia di brevetti, decine di anni di investimenti alle spalle, studi e ricerche,la miglior ingegneria idraulica al mondo. È la nostra, quella italiana. Ilnon è altro che la prosecuzione tecnologica dell’antica cultura dei veneziani, che hanno reso storicamente #Venezia un unicum al mondo, bloccando il mare e ‘spostando’ i fiumi. Attraverso la Fondazione “Venezia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : Brunetta: 'Le tecnologie che abbiamo sperimentato con il Mose possono e devono essere esportate'… - PupiaTv : Brunetta - Le tecnologie che abbiamo sperimentato con il #Mose (27.02.23) -

Le altre, pur nello straordinario impegno dei Ministrie Zangrillo per attivare le leve ...a trovare un equilibrio tra domanda ed offerta quando si passa ai profili di esperti in, ...... ecologia, salute, alimentazione, energie rinnovabili e. Estendendosi fino al mondo ... mentre con Gian Piero, ordinario di storia e critica del cinema a Padova, si esplorerà il ......Sostenibilità e metterà a disposizione della Fondazione le proprie competenze nelle... "Con l'entrata di Tim tra i soci co - fondatori " dichiara il presidente di FVCMS, Renato" ...

Brunetta: “Le tecnologie che abbiamo sperimentato con il Mose possono e devono essere esportate” L'Opinionista

VENEZIA – “Le tecnologie che abbiamo sperimentato con il Mose ... Lo scrive sul proprio canale Telegram il professor Renato Brunetta, ex ministro della pubblica amministrazione, riprendendo il suo ...Al via le prime applicazioni per il miglioramento della qualità dei frutti mediante le Tea, tecnologie di evoluzione assistita in agrumicoltura, che mirano a coniugare in un unico frutto antocianine e ...