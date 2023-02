Bruganelli pensa di lasciare il GF Vip e fa il nome di due possibili nuove opinioniste (Di martedì 28 febbraio 2023) Per due edizioni del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli è stata una delle opinioniste, ma quest’anno per lei potrebbe essere l’ultimo. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni la produttrice ha detto che secondo lei è tempo di lasciare spazio ai più giovani, magari a qualche volto passato nella casa di Cinecittà. Secondo Sonia ad avere le carte in regola per sedere sulla ‘sua’ poltrona sono Soleil Sorge e Giulia Salemi. “Credo sia il turno dei giovani. Spero che alcune ragazze uscite dal GF, come Soleil Sorge e Giulia Salemi, abbiano questa possibilità. Per loro è un mettersi in gioco senza la responsabilità della conduzione”. Ovviamente questo non è un addio certo, la Bruganelli voleva lasciare la trasmissione anche un anno fa, ma è stato Alfonso Signorini a convincerla a ... Leggi su biccy (Di martedì 28 febbraio 2023) Per due edizioni del Grande Fratello Vip Soniaè stata una delle, ma quest’anno per lei potrebbe essere l’ultimo. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni la produttrice ha detto che secondo lei è tempo dispazio ai più giovani, magari a qualche volto passato nella casa di Cinecittà. Secondo Sonia ad avere le carte in regola per sedere sulla ‘sua’ poltrona sono Soleil Sorge e Giulia Salemi. “Credo sia il turno dei giovani. Spero che alcune ragazze uscite dal GF, come Soleil Sorge e Giulia Salemi, abbiano questatà. Per loro è un mettersi in gioco senza la responsabilità della conduzione”. Ovviamente questo non è un addio certo, lavolevala trasmissione anche un anno fa, ma è stato Alfonso Signorini a convincerla a ...

