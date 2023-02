Bruce Willis parla la mamma mio figlio ormai non mi riconosce più ed è diventato aggressivo (Di martedì 28 febbraio 2023) Marlene Willis: “E’ sempre più difficile avere una conversazione con lui”.Bruce Willis e la sua malattia: la star “Die Hard”, a cui è stata diagnosticata la demenza frontotemporale, sta sempre peggio. Marlene Willis, la madre dell’attore, sostiene che il figlio non la riconosce più. La donna ha raccontato quanto straziante sia vedere peggiorare la salute Leggi su people24.myblog (Di martedì 28 febbraio 2023) Marlene: “E’ sempre più difficile avere una conversazione con lui”.e la sua malattia: la star “Die Hard”, a cui è stata diagnosticata la demenza frontotemporale, sta sempre peggio. Marlene, la madre dell’attore, sostiene che ilnon lapiù. La donna ha raccontato quanto straziante sia vedere peggiorare la salute

