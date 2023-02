Bruce Willis non riconosce la madre ed è aggressivo: il declino fisico spaventoso dell’attore (Di martedì 28 febbraio 2023) La demenza che ha colpito Bruce Willis sta trasformando l’attore nel modo più drastico e drammatico. Willis, colpito un anno fa da un’afasia -poi rivelatosi un semplice sintomo della malattia– che lo aveva costretto al ritiro delle scene, ora starebbe sempre peggio. La sua famiglia, che si è stretta intorno a lui cercando di proteggerlo, sembrerebbe già essere colpita nel profondo dalla durissima esperienza vissuta. A parlare è Wilfried Gliem, cugino di Marlene Willis, madre dell’attore. In un’intervista a Das Bild, Glie ha raccontato di quanto sia tragica la situazione: “La madre di Bruce ci tiene aggiornati, chiamiamo una volta al mese. Dice che non è sicura che suo figlio la riconosca ancora. È molto rallentato nel suo comportamento e mostra una ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 28 febbraio 2023) La demenza che ha colpitosta trasformando l’attore nel modo più drastico e drammatico., colpito un anno fa da un’afasia -poi rivelatosi un semplice sintomo della malattia– che lo aveva costretto al ritiro delle scene, ora starebbe sempre peggio. La sua famiglia, che si è stretta intorno a lui cercando di proteggerlo, sembrerebbe già essere colpita nel profondo dalla durissima esperienza vissuta. A parlare è Wilfried Gliem, cugino di Marlene. In un’intervista a Das Bild, Glie ha raccontato di quanto sia tragica la situazione: “Ladici tiene aggiornati, chiamiamo una volta al mese. Dice che non è sicura che suo figlio la riconosca ancora. È molto rallentato nel suo comportamento e mostra una ...

