Britishvolt - Perfezionata la vendita all' australiana Recharge

Leggi su quattroruote

(Di martedì 28 febbraio 2023) Si apre un nuovo capitolo nella storia della, la startup inglese finita in amministrazione controllata a causa delle difficoltà nel reperimento dei finanziamenti necessari per la realizzazione di una gigafactory a Blyth, nella contea del Northumberland: è stato infatti perfezionato l'accordo per il passaggio dell'intero compendio aziendale allaIndustries, aziendadi proprietà del fondo newyorkese Scale Facilitation Partners, scelta quale miglior offerente nella procedura di curatela fallimentare. Nuove tecnologie. I termini dell'operazione non sono stati rivelati, ma EY, la società incaricata di supervisionare la procedura di amministrazione controllata e il processo di, ha precisato che sono state soddisfatte tutte le condizioni per formalizzare l'accordo, tra cui il ...