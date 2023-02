Brexit: raggiunto accordo Londra-Bruxelles su Protocollo (Di martedì 28 febbraio 2023) Il primo ministro britannico ha annunciato che Regno Unito e Unione europea hanno raggiunto un accordo sul Protocollo dell’Irlanda del Nord per la Brexit. Ha detto che Londra e Bruxelles si sono impegnati a trovare una soluzione pratica per tutte le comunità dell’Irlanda del Nord. Sunak ha infine detto che si aspetta che il DUP e Leggi su periodicodaily (Di martedì 28 febbraio 2023) Il primo ministro britannico ha annunciato che Regno Unito e Unione europea hannounsuldell’Irlanda del Nord per la. Ha detto chesi sono impegnati a trovare una soluzione pratica per tutte le comunità dell’Irlanda del Nord. Sunak ha infine detto che si aspetta che il DUP e

