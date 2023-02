Brexit, nuova intesa Ue - Gb sull'Irlanda del Nord (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Protocollo della discordia sulla carta esiste ancora, ma non e' piu' quello di prima. Si consuma sotto la leadership del quarto primo ministro Tory britannico del dopo Brexit l'ennesima svolta ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Protocollo della discordiaa carta esiste ancora, ma non e' piu' quello di prima. Si consuma sotto la leadership del quarto primo ministro Tory britannico del dopol'ennesima svolta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robertomassari : Povera Francia, sempre più sbandata: ha perso la nuova spartizione dell’Africa a favore di Russia e Cina e rischia… - giampaz : RT @NessunLuogo24: Strage di migranti: il cordoglio dell’#Europa, ma non c’è un piano. #Brexit e #IrlandaDelNord: #Sunak e #VonDerLeyen all… - AntonioTalia : RT @NessunLuogo24: Strage di migranti: il cordoglio dell’#Europa, ma non c’è un piano. #Brexit e #IrlandaDelNord: #Sunak e #VonDerLeyen all… - NessunLuogo24 : Strage di migranti: il cordoglio dell’#Europa, ma non c’è un piano. #Brexit e #IrlandaDelNord: #Sunak e… - VagaLondonBlog : -