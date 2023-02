Breaking Bad | perché ha avuto così tanto successo? Bryan Cranston spiega il perché

(Di martedì 28 febbraio 2023) Secondoil grandediBad si deve rintracciare in un singolo elemento della serie e nel modo in cui è stato sviluppato. Interrogato sull'enorme e prolungatodiBad,ha detto che secondo lui deriva quasi tutto da un singolo elemento presente nella serie: lo stesso Walter White. Dal suo punto di vista la maggior parte del fascino nei confronti della storia provata dal pubblico ha origine proprio nel modo in cui questo personaggio è stato scritto e inserito nella storia. Invitato alla trasmissione Who's Talking To Chris Wallace?, su HBO Max e CNN,ha cominciato a riflettere suldiBad, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Talek17 : RT @MrOnadde: Breaking Bad S5xE08 Hank Schrader scopre l’identità di Heisenberg - allonsydearie : Conclusa la guardazione della prima stagione di The Bad Guy e che dire, il nostro Breaking Bad - ErGiusee : RT @MrOnadde: Breaking Bad S5xE08 Hank Schrader scopre l’identità di Heisenberg - _ElPrincipe22 : RT @MrOnadde: Breaking Bad S5xE08 Hank Schrader scopre l’identità di Heisenberg - Clementine8702 : RT @MrOnadde: Breaking Bad S5xE08 Hank Schrader scopre l’identità di Heisenberg -

Bryan Cranston , interprete di Walter White ine Hal in Malcom, ha recentemente espresso tutto il suo disgusto per lo slogan "Make America Great Again" utilizzato da Donald Trump nella campagna presidenziale del 2016. In particolare, ...... nel 2017 a Milano aprì un fast food targato Los Pollos Hermanos , come la catena gestita da Gus Fring di. ...ha segnato la carriera di Bryan Cranston che, in un video di GQ, ha rivelato la reazione della moglie alla lettura dello script, oltre a regalare qualche curiosità su come ha costruito il ...

Breaking Bad: perché ha avuto così tanto successo Bryan ... Movieplayer

Secondo Bryan Cranston il grande successo di Breaking Bad si deve rintracciare in un singolo elemento della serie e nel modo in cui è stato sviluppato.In molti si chiedono come quelle poche parole possano mancare di rispetto alle minoranze, ma l'interprete di Walter White ha la risposta pronta.