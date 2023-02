Botte alla moglie per 15 anni, denunciato nel Reggiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Schiaffi, pugni allo stomaco, ma pure molestie sessuali e minacce di morte con frasi come "piuttosto che pagarti gli alimenti, ti butto giù dal balcone". Tutto questo accadeva spesso anche davanti ai ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) Schiaffi, pugni allo stomaco, ma pure molestie sessuali e minacce di morte con frasi come "piuttosto che pagarti gli alimenti, ti butto giù dal balcone". Tutto questo accadeva spesso anche davanti ai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ansa_ER : Botte alla moglie per 15 anni, denunciato nel Reggiano. Il Gip applica misure allontanamento e divieto avvicinament… - G_C_1978 : @lucianocapone Grande Luciano! Un colpo al cerchio e uno alla botte! Una delle due la indovinerai! ???? - Tutankhazzon : @News__Italia Questo governo farà un colpo al cerchio e uno alla botte. Si capisce benissimo - Chad97915721 : @drelegantia È esattamente come dici. Un colpo alla botte e uno al cerchio. Per quanto mi riguarda non ci vedo in… - Bhoooo2019 : @latestaperaria Purtroppo tiene un po’ a tutti, mi sa di scivolosa.. da un colpo al cerchio e uno alla botte! così… -