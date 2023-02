Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,34%) (Di martedì 28 febbraio 2023) La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni col segno più, in scia al recupero degli indici azionari statunitensi dopo la peggiore settimana da inizio anno. In apertura il Nikkei avanza dello 0,34% a ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) Ladiavvia le contrattazioni col segno più, in scia al recupero degli indici azionari statunitensi dopo la peggiore settimana da inizio anno. Inil Nikkei avanza dello 0,34% a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iconanews : Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,34%) - fisco24_info : Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,34%): Cambi, dollaro ai massimi in due mesi sullo yen - News24_it : Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,34%) - simposioixprime : Borsa, Tokyo chiude in rialzo. Piazze cinesi giù - ItaliaStartUp_ : Borse, Tokyo chiude poco variata. Piazze asiatiche in territorio negativo - Il Sole 24 ORE -