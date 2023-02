Borsa: Milano rallenta ancora, pesante Mps, vola Saipem (Di martedì 28 febbraio 2023) La Borsa di Milano ( - 0,56%) rallenta rispetto all'avvio di seduta, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari vola Saipem (+3,1%) mentre crolla Mps ( - 10%), con Axa che cede la sua ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) Ladi( - 0,56%)rispetto all'avvio di seduta, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari(+3,1%) mentre crolla Mps ( - 10%), con Axa che cede la sua ...

