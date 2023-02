Borsa: Milano chiude in leggero rialzo, Ftse Mib +0,12% (Di martedì 28 febbraio 2023) Seduta lievemente positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,12% a 27.478 punti. . 28 febbraio 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) Seduta lievemente positiva per ladi: l'indiceMib ha chiuso indello 0,12% a 27.478 punti. . 28 febbraio 2023

