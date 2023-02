(Di martedì 28 febbraio 2023) Le Borse europee sono fiacche in attesa dell'avvio didove i future sono in rialzo. Dopo l'inflazione in aumento di Francia e Spagna e numerosi dati dagli Stati Uniti, si rafforza l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Borsa: Europa fiacca attende Wall Street,Milano +0,5%: Toniche le banche,salgono titoli Stato.Euro in rialzo su dol… - Silvano61597632 : RT @ansa_economia: Borsa: Europa debole dopo dati inflazione, salgono i tassi. Debole l'energia, salgono le banche.Euro si rafforza sul dol… - ansa_economia : Borsa: Europa debole dopo dati inflazione, salgono i tassi. Debole l'energia, salgono le banche.Euro si rafforza su… - infoiteconomia : Borsa: Europa debole dopo dati inflazione, salgono i tassi - fisco24_info : Borsa: Europa debole dopo dati inflazione, salgono i tassi: Debole l'energia, salgono le banche.Euro si rafforza su… -

Gli investitori, intanto, scommettono sul picco indei tassi al 4%, con i titoli di Stato che tornano in tensione e si muovono in netto rialzo. Piatto l'indice d'area stoxx 600 ( - 0,01%). ......finanziarie sono di fondamentale supporto ai progetti di espansione strategica della Sicily by Car che ha già intrapreso un piano di sviluppo internazionale con l'obiettivo di presidiare l'...... annuncia di aver acquisito Enerqos Energy Solutions, energy service company di Milano, nell'ambito della propria strategia che prevede l'espansione della propria presenza in. "Enerqos - si ...

Intorno alle 13 l'indice milanese Ftse Mib è in crescita dello 0,36%, volumi pari a poco più di 1 miliardo di euro. Tra i titoli in evidenza: Contrastati i bancari: forti le big INTESA SP e UNICREDIT ...ROMA (Reuters) - Nella settimana dal 20 al 26 febbraio, il prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica è stato a pari a 153,39 euro/MWh, in calo rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il ...