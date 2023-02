Bonus trasporti, che fine ha fatto? (Di martedì 28 febbraio 2023) A stabilire e rendere noto con quali modalità potranno richiederlo i cittadini è necessario un decreto attuativo ancora mancante, nonostante la scadenza del 14 febbraio Leggi su wired (Di martedì 28 febbraio 2023) A stabilire e rendere noto con quali modalità potranno richiederlo i cittadini è necessario un decreto attuativo ancora mancante, nonostante la scadenza del 14 febbraio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tinasiv92 : RT @LaStampa: Il giallo del bonus trasporti: manca un decreto e le famiglie restano senza voucher - roseatebblossom : Dove devo marciare per questo bonus trasporti - spaziioinutile : appena spesi i soldi per il mensile perché la meloni è una testa di cazzo e non ha ancora messo il bonus trasporti - strangeantloki_ : RT @mony_clover82: E il bonus trasporti è ancora al palo..certo ovviamente i signori del governo hanno le auto blu e non si spostano con la… - serimeoow : possono approvare sto decreto per il bonus trasporti PLS qui ho 62 euro di abbonamento che non vorrei pagare intera… -