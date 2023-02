Bonus trasporti 2023, come richiedere il rimborso da 60 euro e dove utilizzarlo (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Bonus trasporti 2023 è una misura di sostegno al reddito, introdotta dal governo nel 2022 e successivamente prolungata fino al 31 dicembre 2023 tramite il decreto... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 28 febbraio 2023) Ilè una misura di sostegno al reddito, introdotta dal governo nel 2022 e successivamente prolungata fino al 31 dicembretramite il decreto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... roseatebblossom : Dove devo marciare per questo bonus trasporti - spaziioinutile : appena spesi i soldi per il mensile perché la meloni è una testa di cazzo e non ha ancora messo il bonus trasporti - strangeantloki_ : RT @mony_clover82: E il bonus trasporti è ancora al palo..certo ovviamente i signori del governo hanno le auto blu e non si spostano con la… - serimeoow : possono approvare sto decreto per il bonus trasporti PLS qui ho 62 euro di abbonamento che non vorrei pagare intera… - kindaweirdo : che cazzo vuol dire che non c'è il bonus trasporti porca madonna io come li spendo 100 euro di abbonamento al mese adesso dio laido impalato -