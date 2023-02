Bonus in scadenza a febbraio: ecco quali sono e come fare (ancora) la domanda (Di martedì 28 febbraio 2023) Assegno unico, Bonus acqua potabile, Bonus Imu per le imprese turistiche e Bonus cultura sono le agevolazioni in scadenza per il prossimo 28 febbraio. Per non perdere queste agevolazioni o non vedersi ridotti gli importi è necessario fare domanda o aggiornare la documentazione entro la fine del mese. I Bonus in scadenza a febbraio 2023 Assegno unico, Bonus acqua potabile, Bonus Imu per le imprese turistiche e Bonus cultura sono le agevolazioni in scadenza per il prossimo 28 febbraio. L’Assegno unico è un sostegno economico destinato alle famiglie ed è attribuito per ogni figlio a carico, fino a 21 anni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 febbraio 2023) Assegno unico,acqua potabile,Imu per le imprese turistiche eculturale agevolazioni inper il prossimo 28. Per non perdere queste agevolazioni o non vedersi ridotti gli importi è necessarioo aggiornare la documentazione entro la fine del mese. Iin2023 Assegno unico,acqua potabile,Imu per le imprese turistiche eculturale agevolazioni inper il prossimo 28. L’Assegno unico è un sostegno economico destinato alle famiglie ed è attribuito per ogni figlio a carico, fino a 21 anni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Bonus in scadenza a febbraio: ecco quali sono e come fare (ancora) la domanda - InfoFiscale : Si può fare domanda per il bonus acqua potabile entro la scadenza del 28 febbraio 2023. Previsto in credito d'impos… - infoiteconomia : Acli Caserta, bonus figli disabili: domande al via fino alla scadenza del 31 marzo - lacittanews : Dall’acqua potabile, al bonus cultura, all’Imu per le imprese turistiche, fino alla riduzione dei contributi da ver… - Quotidianinet : Bonus in scadenza a febbraio, ecco quali sono e come fare domanda -