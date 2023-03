Bonus chef fino a 6000 euro, domande al via: come richiederlo fino al 3 aprile 2023 (Di martedì 28 febbraio 2023) La Legge di Bilancio 2021 (L. 178 del 30 dicembre 2020) ai commi 117-123 aveva istituito un Bonus per cuochi professionisti, sia lavoratori autonomi che dipendenti, sotto forma di credito d’imposta per acquisti riguardanti la propria attività. Il Bonus chef era stato introdotto dalla Legge di bilancio per sostenere uno dei settori più colpiti dalla pandemia, ovvero quello della ristorazione. La misura era rimasta bloccata, e con il Decreto Milleproroghe 2022 l’agevolazione è stata estesa anche alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, mentre la data originariamente prevista dalla Legge di Bilancio 2021 era il 30 giugno 2021. Un incentivo quindi che può sostenere la ristorazione nella ripresa delle attività e che va oltre le misure intraprese finora ... Leggi su leggioggi (Di martedì 28 febbraio 2023) La Legge di Bilancio 2021 (L. 178 del 30 dicembre 2020) ai commi 117-123 aveva istituito unper cuochi professionisti, sia lavoratori autonomi che dipendenti, sotto forma di credito d’imposta per acquisti riguardanti la propria attività. Ilera stato introdotto dalla Legge di bilancio per sostenere uno dei settori più colpiti dalla pandemia, ovvero quello della ristorazione. La misura era rimasta bloccata, e con il Decreto Milleproroghe 2022 l’agevolazione è stata estesa anche alle spese sostenuteal 31 dicembre 2022, mentre la data originariamente prevista dalla Legge di Bilancio 2021 era il 30 giugno 2021. Un incentivo quindi che può sostenere la ristorazione nella ripresa delle attività e che va oltre le misure intrapresera ...

