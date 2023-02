Bonus chef, al via le domande per l’agevolazione fino a 6mila euro (Di martedì 28 febbraio 2023) Sono partite le domande per il Bonus chef, il credito d’imposta per cuochi professionisti. Il Bonus copre le spese per attrezzature, materiali e formazione effettuate nel 2021 e 2022, con un tetto massimo di 6mila euro per beneficiario. Le risorse complessive sono pari a 3 milioni di euro, suddivise nel triennio 2021-2023. l’agevolazione è concessa ai sensi del regolamento “de minimis” e può coprire fino al 40% del costo delle spese ammissibili. Le domande potranno essere presentate al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dal 27 febbraio fino al 3 aprile 2023. Bonus chef, chi sono i beneficiari Possono accedere al credito d’imposta: i cuochi professionisti che ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 febbraio 2023) Sono partite leper il, il credito d’imposta per cuochi professionisti. Ilcopre le spese per attrezzature, materiali e formazione effettuate nel 2021 e 2022, con un tetto massimo diper beneficiario. Le risorse complessive sono pari a 3 milioni di, suddivise nel triennio 2021-2023.è concessa ai sensi del regolamento “de minimis” e può coprireal 40% del costo delle spese ammissibili. Lepotranno essere presentate al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dal 27 febbraioal 3 aprile 2023., chi sono i beneficiari Possono accedere al credito d’imposta: i cuochi professionisti che ...

