Bonus barriere architettoniche, famiglie con persone disabili contro lo stop alla cessione del credito: “Chi non può anticipare i costi resta ai domiciliari” (Di martedì 28 febbraio 2023) Stefano vive in carrozzina ed è riuscito a installare un piccolo montascale per poter salire più agevolmente i gradini dell’ingresso del suo palazzo. Adriana ha fatto sistemare il proprio bagno, in particolare la doccia, e ha reso la cucina più accessibile facendo installare mobili adattati all’altezza della sua carrozzina per facilitarne l’utilizzo. Sono solo due esempi di persone con disabilità che nel corso degli ultimi mesi hanno usufruito del Bonus fiscale sulle barriere architettoniche in vigore dal gennaio 2022. Ma il governo Meloni con il decreto del 16 febbraio ha di fatto stoppato l’agevolazione, perché anche quel credito ora non è più cedibile per cui ne può godere solo chi guadagna abbastanza da poterlo portare in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Stefano vive in carrozzina ed è riuscito a instre un piccolo montascale per poter salire più agevolmente i gradini dell’ingresso del suo palazzo. Adriana ha fatto sistemare il proprio bagno, in particolare la doccia, e ha reso la cucina più accessibile facendo instre mobili adattati all’altezza della sua carrozzina per facilitarne l’utilizzo. Sono solo due esempi dicontà che nel corso degli ultimi mesi hanno usufruito delfiscale sullein vigore dal gennaio 2022. Ma il governo Meloni con il decreto del 16 febbraio ha di fattopato l’agevolazione, perché anche quelora non è più cedibile per cui ne può godere solo chi guadagna abbastanza da poterlo portare in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sandroraffini : RT @fattoquotidiano: Bonus barriere architettoniche, famiglie con persone disabili contro lo stop alla cessione del credito: “Chi non può a… - fattoquotidiano : Bonus barriere architettoniche, famiglie con persone disabili contro lo stop alla cessione del credito: “Chi non pu… - AudreyMakenna25 : RT @UILDMnazionale: Lettera aperta al governo, al parlamento e alle istituzioni tutte sullo stop allo sconto in fattura e cessione crediti… - CGILModena : RT @caafcgil_ER: Per l'anno 2022 è riconosciuta una detrazione nella misura del 75% per le spese documentate relative ad interventi finali… - antoninobill : RT @campaninimarco: Sul @fattoquotidiano di oggi la mia opinione sugli effetti nefasti dello stop allo sconto diretto in fattura e alla ces… -