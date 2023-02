Bonus asilo nido, domande al via: rimborso delle rette fino a un massimo di 3.000 euro (Di martedì 28 febbraio 2023) A partire dal 27 febbraio, è possibile presentare le richieste per il Bonus asilo nido 2023 sul sito dell'INPS. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 febbraio 2023) A partire dal 27 febbraio, è possibile presentare le richieste per il2023 sul sito dell'INPS. L'articolo .

