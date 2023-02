Bonus Acqua potabile 2023: domanda entro oggi 28 febbraio. Istruzioni (Di martedì 28 febbraio 2023) Fino a fine febbraio è possibile richiedere il Bonus Acqua potabile (Bonus rubinetti o idrico). La Legge di bilancio 2022 aveva stanziato nuovi fondi per finanziare il credito d’imposta per le spese di acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento, per migliorare l’Acqua di casa. Un Bonus introdotto nel 2021 (con la legge di bilancio 2020) e poi rinnovato, con la possibilità di chiederne l’utilizzo entro inizio 2023. Siamo quindi alla nuova edizione del credito al 50% su importi spesi che non possono superare i mille euro per immobile casalingo e 5 mila euro su immobili commerciali. ... Leggi su leggioggi (Di martedì 28 febbraio 2023) Fino a fineè possibile richiedere ilrubinetti o idrico). La Legge di bilancio 2022 aveva stanziato nuovi fondi per finanziare il credito d’imposta per le spese di acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento, per migliorare l’di casa. Unintrodotto nel 2021 (con la legge di bilancio 2020) e poi rinnovato, con la possibilità di chiederne l’utilizzoinizio. Siamo quindi alla nuova edizione del credito al 50% su importi spesi che non possono superare i mille euro per immobile casalingo e 5 mila euro su immobili commerciali. ...

