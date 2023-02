Bonaccini e Schlein? L'annuncio del disastro: cosa vi siete persi (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Pd di Bonaccini non c'è più. Anzi non è mai nato. Ma il governatore dell'Emilia-Romagna si sentiva già la vittoria in tasca. Ecco una carrellata di "annunci vittoriosi" del segretario sfumato... Vetrina: Ignazio Stagno presenta un argomento del giorno"Perdenti, batto la destra e poi…": Bonaccini, così ha annunciato il disastro Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Pd dinon c'è più. Anzi non è mai nato. Ma il governatore dell'Emilia-Romagna si sentiva già la vittoria in tasca. Ecco una carrellata di "annunci vittoriosi" del segretario sfumato... Vetrina: Ignazio Stagno presenta un argomento del giorno"Perdenti, batto la destra e poi…":, così ha annunciato il

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : 1 milione di votanti ad almeno 2euro ciascuno, sono oltre 2 milioni di euro #cash nelle casse del #Pd. Come testimo… - SusannaCeccardi : Il PD riesce a perdere anche le primarie! ?? Dopo una campagna in cui i dirigenti avevano scommesso su Bonaccini, si… - ultimora_pol : ?? Primarie PD, Elly Schlein conquista la leadership del partito succedendo ad Enrico Letta come Segretario. Lo sfid… - tearomagna : @Jimmy7055692428 Basta leggere il programma della Schlein (consultazioni popolari) x capire che non sarà più il PD.… - articolounobas : RT @DomaniGiornale: Il #Pd ha la maggioranza assoluta dei suoi iscritti favorevoli a Bonaccini e un popolo delle primarie che ha dato la vi… -