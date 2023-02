Bolsonaro a rischio processo | la mossa di Lula

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 28 febbraio 2023) Cuba: quindicesimo femminicidio nel 2023 È come se in Italia, che ha sei volte più abitanti di Cuba, ci fossero stati 90 femminicidi in due mesi. Messico: soldati uccidono 5 giovani a Tamaulipas, Nuevo Laredo. Cinque giovani sono stati giustiziati per mano dei militari quando hanno lasciato una discoteca, domenica mattina presto, nel quartiere Manuel Cavazos Lerma, ha denunciato il Comitato per i diritti umani di Nuevo Laredo. Due delle vittime sono state uccise a colpi di arma da fuoco alla nuca quando erano già state arrestate. Non solo le donne ma anche gli uomini russi arrivano in Argentina Sta succedendo da quando il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato l’invasione dell’Ucraina. La loro speranza è di farsi una nuova vita lontano da Mosca. La possibilità di ricominciare da capo a oltre 12 mila km di distanza dalla Russia ha portato più di 22 mila russi per lo più di classe ...