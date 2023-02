Bologna, Motta ritrova i big: tre rientri per il Torino (Di martedì 28 febbraio 2023) Thiago Motta ritrova i big per la trasferta del suo Bologna a Torino di settimana prossima. La situazione sugli infortunati Il Bologna, dopo l’1-0 con l’Inter, tornerà a lavorare nella giornata di domani, quando al gruppo si riuniranno anche Arnautovic, Zirkzee e Bonifazi. Dopo aver saltato le ultime gare degli emiliani, i tre sono ormai pronti a tornare in campo. L’austriaco ha anticipato i tempi di rientro, mentre gli altri due negli scorsi giorni hanno svolto gli ultimi lavori differenziati, non riscontrando ulteriori problemi. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Thiagoi big per la trasferta del suodi settimana prossima. La situazione sugli infortunati Il, dopo l’1-0 con l’Inter, tornerà a lavorare nella giornata di domani, quando al gruppo si riuniranno anche Arnautovic, Zirkzee e Bonifazi. Dopo aver saltato le ultime gare degli emiliani, i tre sono ormai pronti a tornare in campo. L’austriaco ha anticipato i tempi di rientro, mentre gli altri due negli scorsi giorni hanno svolto gli ultimi lavori differenziati, non riscontrando ulteriori problemi. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

