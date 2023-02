Bologna | Mancini apre ad Orsolini | «Se dovesse continuare così…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 febbraio 2023) Le parole di Roberto, ct della Nazionale italiana, sulla possibile convocazione di RiccardoRobertoha parlato a Rai Sport dello straordinario momento di forma di Riccardocon il. Il ct non ha escluso una possibile nuova convocazione in azzurro per i prossimi impegni. PAROLE – «Ha debuttato con noi in nazionale, quindi noi ci crediamo e ci credevamo anche tre anni fa. Dipende tutto da lui, come sempre. Se lui continuerà così, avrà la possibilità di rientrare». L'articolo proviene da Calcio News 24.