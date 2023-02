Bologna, Cambiaso: «Il merito è di Motta, mi ricorda…» (Di martedì 28 febbraio 2023) Le parole di Andrea Cambiaso, esterno del Bologna, sulla stagione della squadra rossoblù in Serie A. I dettagli Andrea Cambiaso ha parlato della sua esperienza al Bologna a La Gazzetta dello Sport. PAROLE – Motta dice spesso che serve pensare alla partita successiva, frase che sembra intrisa di banalità. Ma solo apparentemente sa di concetto scontato: perché bisogna pensare all’oggi, il domani ne è una conseguenza. Ha creato una squadra che gioca da squadra. A volte mi è capitato di chiacchierare con giocatori che hanno avuto o conosciuto Mourinho: ritrovo Motta nei racconti su Mou, certi concetti legati al gruppo potrebbe averli assorbiti dal suo tecnico del Triplete. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Le parole di Andrea, esterno del, sulla stagione della squadra rossoblù in Serie A. I dettagli Andreaha parlato della sua esperienza ala La Gazzetta dello Sport. PAROLE –dice spesso che serve pensare alla partita successiva, frase che sembra intrisa di banalità. Ma solo apparentemente sa di concetto scontato: perché bisogna pensare all’oggi, il domani ne è una conseguenza. Ha creato una squadra che gioca da squadra. A volte mi è capitato di chiacchierare con giocatori che hanno avuto o conosciuto Mourinho: ritrovonei racconti su Mou, certi concetti legati al gruppo potrebbe averli assorbiti dal suo tecnico del Triplete. L'articolo proviene da Calcio News 24.

