Bologna, Arnautovic pronto al rientro (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il Bologna di Thiago Motta attende con ansia il rientro in campo di Marko Arnautovic. Dopo un inizio 2023 complicato, complice l’infortunio al piede che ha tenuto l’austriaco fermo oltre un mese, proseguito col turno di squalifica e poi il nuovo stop per una lesione di primo grado dell’otturatore esterno dell’anca destra, ora l’attaccante è pronto a tornare in campo. Nella giornata di domani infatti il Bologna riprenderà ad allenarsi a Casteldebole dopo la vittoria di domenica contro l’Inter ed è atteso il rientro totale in gruppo proprio di Marko Arnautovic. Il centravanti rossoblu ha bruciato i tempi e ora spinge sull’acceleratore per mettersi a disposizione di Thiago Motta ed essere presente in campo nella gara di campionato contro il Torino di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ildi Thiago Motta attende con ansia ilin campo di Marko. Dopo un inizio 2023 complicato, complice l’infortunio al piede che ha tenuto l’austriaco fermo oltre un mese, proseguito col turno di squalifica e poi il nuovo stop per una lesione di primo grado dell’otturatore esterno dell’anca destra, ora l’attaccante èa tornare in campo. Nella giornata di domani infatti ilriprenderà ad allenarsi a Casteldebole dopo la vittoria di domenica contro l’Inter ed è atteso iltotale in gruppo proprio di Marko. Il centravanti rossoblu ha bruciato i tempi e ora spinge sull’acceleratore per mettersi a disposizione di Thiago Motta ed essere presente in campo nella gara di campionato contro il Torino di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 1000Cuori : ?? Il Resto del Carlino - Arnautovic, Zirkzee e Bonifazi di nuovo in gruppo, ancora in dubbio Sansone ?? - Filippo26887832 : RT @BolognaSpazio: ?????????? | Rientro in gruppo in vista nei prossimi giorni per Marko #Arnautovic, Joshua #Zirkzee e Kevin #Bonifazi. Il #… - BolognaSpazio : ?????????? | Rientro in gruppo in vista nei prossimi giorni per Marko #Arnautovic, Joshua #Zirkzee e Kevin #Bonifazi.… - Fantacalcio : Bologna, Arnautovic pronto a rientrare: le condizioni - Mariolindo_ : @pap1pap Pensavo l'avremmo sfangata con Bologna perché non c'era Arnautovic... Con questi non si sa che pensare -

Bologna, Motta ritrova i big: tre rientri per il Torino La situazione sugli infortunati Il Bologna, dopo l'1 - 0 con l'Inter, tornerà a lavorare nella giornata di domani, quando al gruppo si riuniranno anche Arnautovic, Zirkzee e Bonifazi. Dopo aver ... Cambiaso: 'Thiago Motta come Mourinho, il Bologna ha detto no alla Juve' LA JUVE - 'So che a gennaio la Juve mi ha richiesto, ma il Bologna ha detto no e sono contento così. Il più taciturno Soumaoro e il più chiacchierone Arnautovic , che conosce sei lingue. Il fashion - ... Bolognamania: ora l'Europa è davvero vicina Probabilmente è da vent'anni che non si vede il Bologna giocare così bene a calcio, a prescindere poi dagli interpreti che scendono in campo: nonostante l'assenza di Arnautovic , i rossoblù stanno ... La situazione sugli infortunati Il, dopo l'1 - 0 con l'Inter, tornerà a lavorare nella giornata di domani, quando al gruppo si riuniranno anche, Zirkzee e Bonifazi. Dopo aver ...LA JUVE - 'So che a gennaio la Juve mi ha richiesto, ma ilha detto no e sono contento così. Il più taciturno Soumaoro e il più chiacchierone, che conosce sei lingue. Il fashion - ...Probabilmente è da vent'anni che non si vede ilgiocare così bene a calcio, a prescindere poi dagli interpreti che scendono in campo: nonostante l'assenza di, i rossoblù stanno ... Bologna, i convocati per l'Inter: la decisione su Arnautovic, assente Zirkzee Calciomercato.com Bologna, Arnautovic pronto al rientro (Adnkronos) - Il Bologna di Thiago Motta attende con ansia il rientro in campo di Marko Arnautovic. Dopo un inizio 2023 complicato, complice l'infortunio al piede che ha tenuto l'austriaco fermo oltre ... Stadio – Il gruppo prima di tutto La forza del gruppo creato da Motta con le proprie basi la si vede anche quando gli occhi cadono sulla figura di uno che, soprattutto qui a Bologna, ha sempre avuto la figura di leader, e cioè proprio ... (Adnkronos) - Il Bologna di Thiago Motta attende con ansia il rientro in campo di Marko Arnautovic. Dopo un inizio 2023 complicato, complice l'infortunio al piede che ha tenuto l'austriaco fermo oltre ...La forza del gruppo creato da Motta con le proprie basi la si vede anche quando gli occhi cadono sulla figura di uno che, soprattutto qui a Bologna, ha sempre avuto la figura di leader, e cioè proprio ...