Bollette gas, calano drasticamente prezzi e consumi: quanto risparmieremo quest'anno (Di martedì 28 febbraio 2023) Buone notizie per gli italiani: presto arriveranno le nuove tariffe del gas, e per le Bollette si prevede un calo drastico dei prezzi. Ecco quanto si potrà risparmiare. L'Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) diffonderà in settimana le nuove tariffe del gas nel mercato tutelato. E, grazie a Dio, si prevede un calo anche sulla quotazione della luce, con un risparmio complessivo per ogni famiglia italiana abbastanza alto. Si risparmierà sulle Bollette del gas – ilovetrading.itIl gas, secondo gli ultimi dati, ha un prezzo stabile a 50 euro al Mwh. calano dunque i prezzi delle Bollette. Ma da quando, in definitiva, si comincerà a risparmiare? Il taglio di circa il 17% per il gas e del 25% per l'elettricità dovrebbe interessare gli italiani già dal ...

