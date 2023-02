Bob | la pista a Cortina per le Olimpiadi del 2026 si farà! Spesa da 85 milioni | inizia la demolizione del vecchio budello

(Di martedì 28 febbraio 2023) Mancano soltanto tre anni alledi Milano-e permangono molteplici nodi riguardo all’impiantistica, con tanti lavori che non sono ancorati e altri che sono in ritardo. Uno dei temi più scottanti del momento riguarda laper gli sport da(slittino, bob, skeleton), che da programma originario doveva essere edificata ad’Ampezzo. Soltanto nella giornata odierna è arrivata la conferma da parte di Lugivalerio Sant’Andrea, amministratote delegato di Milano-. L’AD è stato chiaro in un incontro a Venezia: “Lada bob aè un’opera che è stata istruita in conferenza di servizi con un progetto definitivo autorizzato. Nei prossimi giorni chiuderemo la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vinovavi : RT @Consiglioveneto: Guarda (EV): “Olimpiadi #MilanoCortina2026: la demolizione della pista da bob Eugenio Monti, è irrazionale e certifica… - OA_Sport : Bob, la pista a Cortina per le Olimpiadi del 2026 si farà! Spesa da 85 milioni, inizia la demolizione del vecchio b… - VerdiVeneto : RT @Consiglioveneto: Guarda (EV): “Olimpiadi #MilanoCortina2026: la demolizione della pista da bob Eugenio Monti, è irrazionale e certifica… - TrevisoVerdi : RT @Consiglioveneto: Guarda (EV): “Olimpiadi #MilanoCortina2026: la demolizione della pista da bob Eugenio Monti, è irrazionale e certifica… - Consiglioveneto : Guarda (EV): “Olimpiadi #MilanoCortina2026: la demolizione della pista da bob Eugenio Monti, è irrazionale e certif… -

CORTINA D'AMPEZZO - L'investimento per la nuovadaa Cortina su cui si svolgeranno le gare delle Olimpiadi invernali 2026 è di 61 milioni di euro , 'considerato che il ghiaccio sarà prodotto con acque di acquedotto', poi si interverrà '...L'investimento per la nuovadaa Cortina su cui si svolgeranno le gare delle Olimpiadi invernali 2026 è di 61 milioni di euro, "considerato che il ghiaccio sarà prodotto con acque di acquedotto", poi si interverrà "con ...La riunione poi si è concentrata particolarmente sulla realizzazione della nuovada, ma anche sull' Arena di Verona che si vuole fare diventare luogo di chiusura non solo delle Olimpiadi,...

Cortina, nasce la nuova pista di bob: da James Bond alle Olimpiadi del 2026 la Repubblica

Mancano soltanto tre anni alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e permangono molteplici nodi riguardo all’impiantistica, con tanti lavori che non sono ancora iniziati e altri che sono in ritardo. Uno ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...