Blitz contro traffico di droga, arriva la decisione del Riesame (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Tribunale del Riesame di Napoli ha annullato l’ordinanza cautelare a carico di Vincenzo Coppola, 42 anni, di Telese Terme, e attenuato le misure per Vincenzo De Rosa, 39 anni, Salvatore Barbetta, 30 anni, Rosa De Rosa, 38 anni, di Telese Terme e Leucio Pacelli, 48 anni, di San Salvatore Telesino. I cinque erano rimasti coinvolti in un’operazione dei carabinieri di Amorosi e di Cerreto Sannita che aveva svelato l’esistenza di un gruppo criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare crack, cocaina, eroina, hashish e marijuana smerciata tra Cerreto Sannita, Amorosi, Solopaca, Castelvenere, Puglianello, San Salvatore Telesino. Un gruppo strutturato a livello verticistico, con una netta distinzione dei ruoli. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, aveva consentito ai ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Tribunale deldi Napoli ha annullato l’ordinanza cautelare a carico di Vincenzo Coppola, 42 anni, di Telese Terme, e attenuato le misure per Vincenzo De Rosa, 39 anni, Salvatore Barbetta, 30 anni, Rosa De Rosa, 38 anni, di Telese Terme e Leucio Pacelli, 48 anni, di San Salvatore Telesino. I cinque erano rimasti coinvolti in un’operazione dei carabinieri di Amorosi e di Cerreto Sannita che aveva svelato l’esistenza di un gruppo criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare crack, cocaina, eroina, hashish e marijuana smerciata tra Cerreto Sannita, Amorosi, Solopaca, Castelvenere, Puglianello, San Salvatore Telesino. Un gruppo strutturato a livello verticistico, con una netta distinzione dei ruoli. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, aveva consentito ai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nicolaPalumbo00 : RT @lasiciliait: Mafia, blitz contro i clan delle Madonie che imponevano il pizzo a decine di imprenditori: 13 persone in manette https://t… - lasiciliait : Mafia, blitz contro i clan delle Madonie che imponevano il pizzo a decine di imprenditori: 13 persone in manette - blogsicilia : #notizie #sicilia Blitz contro la banda dei furti d'auto terrore degli automobilisti siciliani, 10 misure cautelari… - Alex_Bruzzi1975 : RT @lauraboldrini: In Commissione per contrastare il decreto contro le #Ong, norma che avrà l’effetto di provocare più naufragi e morti in… - VladimiroPutin2 : @roxsasso E questo: -