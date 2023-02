Blinken in Asia centrale (sulle orme di Lord Ellenborough) (Di martedì 28 febbraio 2023) Turkestan, crocevia dei grandi imperi eurAsiatici e teatro di tornei di ombre tra gli aspiranti all’egemonia globale. Ieri Londra contro Mosca. Oggi Washington contro Mosca e Pechino, ma non solo. Ieri Edward Law, Charles MacGregor e la Compagnia britannica delle Indie orientali contro Bronis?aw Gr?bczewski, Mikhail Chernyayev e Mikhail Skobelev. Oggi Antony Blinken all’inseguimento del InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 28 febbraio 2023) Turkestan, crocevia dei grandi imperi eurtici e teatro di tornei di ombre tra gli aspiranti all’egemonia globale. Ieri Londra contro Mosca. Oggi Washington contro Mosca e Pechino, ma non solo. Ieri Edward Law, Charles MacGregor e la Compagnia britannica delle Indie orientali contro Bronis?aw Gr?bczewski, Mikhail Chernyayev e Mikhail Skobelev. Oggi Antonyall’inseguimento del InsideOver.

