Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Biraghi e quel gol da pazzi! Dinamite e improvvisazione: il mancino che imita Mihajlovic: Biraghi e quel gol da paz… - JP1086201856 : @LudovicoRossini Quest'anno è andata.. d'altronde il fantacalcio è quel gioco in cui Biraghi contro ti segna da pri… - Gazzetta_it : Biraghi e quel gol da pazzi! Dinamite e improvvisazione: il mancino che imita Mihajlovic - woland1964 : Quel brigante di Biraghi ???? - Allison__Burger : @PietroLazze Se l'avesse fatto Bonaventura o Nico quel gol saremmo a esaltarli, se lo fa Biraghi è un bastardo (det… -

Cartuccia, caricare, grilletto. In ambito solo sportivo, s'intenda. Cristianonon mette dei fiori nei suoi cannoni, ma fa esplodere tritolo vero dapiede mancino che quando viene innescato si riscopre letale. La perla da centrocampo contro l'Hellas certifica una ...Qualche pericolo come sempre c'è stato, ma relativamente pochi(poi ovvio, secolpo di testa di ...ha gestito bene la gara trovando nel finale il punto esclamativo con un goal magico dida ...Oggi ci ha messo lo zampino sucalcio d'angolo, va bene così'. 'Infine devo dire bravo a, bravissimo perché quelle sono intuizioni che ogni tanto bisogna ricercare e a noi stanno ...

Biraghi e quel gol da pazzi! Dinamite e improvvisazione: il mancino che imita Mihajlovic La Gazzetta dello Sport

Come scrive La Nazione, ci sono diversi giocatori che hanno un’opzione nel contratto per far scattare il rinnovo a determinate condizioni. È il caso di Amrabat (a fine stagione lo ...La Fiorentina vince contro il Verona, capitan Biraghi regala una perla da centrocampo e allunga la lista di prodezze al Bentegodi ...