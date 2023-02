Bindi a La7 | “Pd e Schlein hanno votato il decreto per l’invio armi per tutto il 2023 | non avrebbero dovuto Ora si lavori per trattativa pace”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 febbraio 2023) “Guerra in Ucraina? Il Pd haaddirittura una delega in bianco del governo suldellein Ucraina per un anno. Questo significa già che si dà per scontato che per un anno ci sarà la guerra. Il Pd non avrebbevotarla e il fatto che sia stata votata anche dall’attuale segretaria del Pd non mi apre il cuore”. Sono le parole pronunciate a Tagadà (La7) dall’ex presidente del Pd Rosy, che manda una frecciata al suo vecchio partito e alla sua neo-segretaria Elly, per la quale non ha mai nascosto il suo scetticismo.aggiunge: “Difendere l’Ucraina non può diventare il pretesto per aprire nel cuore dell’Europa la miccia per la terza guerra mondiale. Questa guerra sta cambiando gli equilibri nel mondo. Io vorrei una posizione di ...