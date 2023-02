Bilancio 2023 della Capitale, Masi: “Servono fondi per la Vittorio Emanuele di Ostia” (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma – “Sono anni che ci battiamo affinché Roma Capitale concentri la sua attenzione sulla situazione dell’ex Colonia Vittorio Emanuele di Ostia, che versa nell’abbandono e nel degrado a causa anche di una occupazione che va avanti ormai da troppo tempo e in cui si sono registrati diversi episodi di illegalità. Non si può attendere oltre”. E’ quanto si legge in un comunicato firmato da Mariacristina Masi, consigliere di Fratelli d’Italia in Assemblea Capitolina. “Si dovrà agire – aggiunge – con il supporto dei servizi sociali per aiutare chi è in difficoltà e offrire soluzioni alternative muovendosi di concerto con chi di competenza al fine di sgomberare la parte occupata abusivamente e restituire così alla città uno degli edifici più prestigiosi e belli del Litorale di Roma. Per questo sarà nostra ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma – “Sono anni che ci battiamo affinché Romaconcentri la sua attenzione sulla situazione dell’ex Coloniadi, che versa nell’abbandono e nel degrado a causa anche di una occupazione che va avanti ormai da troppo tempo e in cui si sono registrati diversi episodi di illegalità. Non si può attendere oltre”. E’ quanto si legge in un comunicato firmato da Mariacristina, consigliere di Fratelli d’Italia in Assemblea Capitolina. “Si dovrà agire – aggiunge – con il supporto dei servizi sociali per aiutare chi è in difficoltà e offrire soluzioni alternative muovendosi di concerto con chi di competenza al fine di sgomberare la parte occupata abusivamente e restituire così alla città uno degli edifici più prestigiosi e belli del Litorale di Roma. Per questo sarà nostra ...

