Biathlon, Coppa del Mondo Nove Mesto 2023. Johannes Bø si lancia alla ricerca di nuovi e inimmaginabili record (Di martedì 28 febbraio 2023) I Mondiali di Oberhof sono andati in archivio, ma la Coppa del Mondo di Biathlon è ancora lontana dalla sua conclusione. Anzi, la corsa alla Sfera di cristallo riparte nei prossimi giorni da Nove Mesto na Morave (Repubblica Ceca). In campo maschile, ormai, non ci sono dubbi in merito al fatto che sarà Johannes Bø a fregiarsi della Sfera di cristallo. La domanda è dove possa arrivare il ventiNovenne norvegese nella stagione in corso. Il primato di affermazioni nell’arco del medesimo inverno è già suo (16, nel 2018-19). Ci sono, dunque, tutti i presupposti per migliorarlo. Invece il record di podi è detenuto da Martin Fourcade (22, nel 2016-17). Riuscirà il nordico a strapparlo al catalano? Capitolo habitat di gara. Il ... Leggi su oasport (Di martedì 28 febbraio 2023) I Mondiali di Oberhof sono andati in archivio, ma ladeldiè ancora lontana dsua conclusione. Anzi, la corsaSfera di cristallo riparte nei prossimi giorni dana Morave (Repubblica Ceca). In campo maschile, ormai, non ci sono dubbi in merito al fatto che saràBø a fregiarsi della Sfera di cristallo. La domanda è dove possa arrivare il ventinne norvegese nella stagione in corso. Il primato di affermazioni nell’arco del medesimo inverno è già suo (16, nel 2018-19). Ci sono, dunque, tutti i presupposti per migliorarlo. Invece ildi podi è detenuto da Martin Fourcade (22, nel 2016-17). Riuscirà il nordico a strapparlo al catalano? Capitolo habitat di gara. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Calendario Coppa del Mondo biathlon Nove Mesto 2023: programma, orari, tv, streaming - - zazoomblog : Calendario Coppa del Mondo biathlon Nove Mesto 2023: programma orari tv streaming - #Calendario #Coppa #Mondo… - FondoItalia : Biathlon - 'Lavoro alla dogana, vado in vacanza alla Coppa di Russia': la storia del biatleta per hobby Artem Gryaz… - Gregoryvignola : RT @Coninews: Nove azzurri per la Coppa ??? Saranno impegnati da giovedì 2 marzo nella Coppa del Mondo di biathlon in Repubblica Ceca, terz… - luciaguglielmi : Dopo i Mondiali riparte la Coppa del Mondo 2023 di biathlon, tappa a Nove Mesto -