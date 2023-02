Biasin | «Dopo incontro Sala | Inter e Milan questione stadio diventata…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 28 febbraio 2023) Fabrizioha parlato dellanuovol’tra il sindaco dio, Giuseppe, l’e il. NUOVO– Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio. “Ao, fuorio, in comune, da soli, in comune solo nel Comune, non in comune fuori dal Comune, in zona San Siro ma non San Siro. Presto, anzi mai.l’tra sindaco, lanuovoè ufficialmente diventata una puntata di Dark“. Fonte: Twitter Fabrizio ...