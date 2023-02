Betis: Fekir, dopo aver scoperto il suo grave infortunio: “Torna più forte” (Di martedì 28 febbraio 2023) 2023-02-28 00:07:33 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: Ppoche ore dopo il Betis ha rilasciato un referto medico che lo conferma Nabil Fekir ha subito un infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro durante la partita di venerdì scorso contro Elcheche lo costringerà a sottoporsi a un intervento chirurgico e lo terrà fuori per diversi mesi, il francese ha condiviso un messaggio sui suoi profili social. “dopo l’annuncio del mio infortunio, vorrei ringraziare il mio club, i miei compagni di squadra e tutte le persone che mi hanno mostrato il loro sostegno. Tornerò più forte. Mucho Betis”, ha scritto il campione del mondo, che questa settimana sarà operato In lionsprima di ... Leggi su justcalcio (Di martedì 28 febbraio 2023) 2023-02-28 00:07:33 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: Ppoche oreilha rilasciato un referto medico che lo conferma Nabilha subito unal legamento crociato del ginocchio sinistro durante la partita di venerdì scorso contro Elcheche lo costringerà a sottoporsi a un intervento chirurgico e lo terrà fuori per diversi mesi, il francese ha condiviso un messaggio sui suoi profili social. “l’annuncio del mio, vorrei ringraziare il mio club, i miei compagni di squadra e tutte le persone che mi hanno mostrato il loro sostegno. Tornerò più. Mucho”, ha scritto il campione del mondo, che questa settimana sarà operato In lionsprima di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fillppo05 : RT @DIRETTADCM: ??ULTIM’ORA ?? Stagione finita per Nabil #Fekir: il centrocampista del Betis ha rimediato la rottura del legamento crociato a… - DIRETTADCM : ??ULTIM’ORA ?? Stagione finita per Nabil #Fekir: il centrocampista del Betis ha rimediato la rottura del legamento cr… - tommcherubini : Fekir si rompe il crociato per la 2ª volta (dopo l'infortunio del 2015): salterà tutto quello che rimane della stag… - 22jctraveler : @capuanogio 4 anche a Betis squadra di giocatori che corrono come gli assassini e alcuni validissimi Fekir, Juanmi,… - MondoCalcio81 : Nabil Fekir, attaccante francese classe 1993 del Betis Siviglia avente il contratto in scadenza il 30 giugno 2016,… -