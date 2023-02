Berrettini, ad Acapulco per iniziare la risalita: integrità fisica e serenità mentale la base di partenza (Di martedì 28 febbraio 2023) È finalmente giunto il momento di rivedere in campo Matteo Berrettini. Questa notte ad Acapulco il finalista di Wimbledon 2021 torna dopo più di un mese di stop da quella ancora oggi indigesta sconfitta contro Andy Murray al primo turno degli Australian Open. Lo fa contro lo slovacco Alex Molcan, 25enne slovacco attualmente alla posizione n°57 del ranking ma in grado di raggiungere la top-40 nel corso dell’anno passato. L’azzurro parte chiaramente con i favori del pronostico, ma in generale sono tanti gli spunti d’interesse che ci offre l’affascinante torneo messicano. Perché da un certo punto di vista si tratta di un – ennesimo – nuovo inizio per Matteo, che per la prima volta dopo anni si ritrova in un tabellone di un torneo senza essere compreso tra le teste di serie. Può sembrare cosa da poco, ma a livello mentale, per un ... Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) È finalmente giunto il momento di rivedere in campo Matteo. Questa notte adil finalista di Wimbledon 2021 torna dopo più di un mese di stop da quella ancora oggi indigesta sconfitta contro Andy Murray al primo turno degli Australian Open. Lo fa contro lo slovacco Alex Molcan, 25enne slovacco attualmente alla posizione n°57 del ranking ma in grado di raggiungere la top-40 nel corso dell’anno passato. L’azzurro parte chiaramente con i favori del pronostico, ma in generale sono tanti gli spunti d’interesse che ci offre l’affascinante torneo messicano. Perché da un certo punto di vista si tratta di un – ennesimo – nuovo inizio per Matteo, che per la prima volta dopo anni si ritrova in un tabellone di un torneo senza essere compreso tra le teste di serie. Può sembrare cosa da poco, ma a livello, per un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : Un Berrettini X 2?? ad Acapulco ?? Oltre a Matteo, che torna dopo l'Australia, al 500 di Acapulco in tabellone ci sa… - sportface2016 : #Berrettini, ad Acapulco per iniziare la risalita: integrità fisica e serenità mentale la base di partenza - Bertolca10 : In campo nella notte i fratelli #Berrettini ad Acapulco: per Matteo c'è Molcan. Per Jacopo, dopo la qualificazione… - FiorinoLuca : Il programma di domani ad Acapulco: ?? 01:00 ???? Matteo Berrettini vs Alex Molcan ???? ?? 02:30 ???? Jacopo Berrettini… - Filo2385Filippo : RT @GeorgeSpalluto: JACOPO BERRETTINI si qualifica per il main draw di Acapulco! Dopo aver battuto Blancaneaux (miglior vittoria in carrier… -