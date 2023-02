Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) - Milano, 27 febbraio 2023. Nel panorama del Webex Meetings per Apple CarPlay e la collaborazione con Ford Motor Company di qualità spicca, azienda pugliese specializzata nella produzione diartigianale e dolciaria con un percorso imprenditoriale inaugurato nel 1974. Utilizzando materie prime di elevata qualità endo le risorsedel territorio pugliese, realizza prodotti unicamente a base dipuro, privi di grassi vegetali aggiunti. Concepiti per offrire un'esperienza di degustazione unica nel magico regno delartigianale, oltre a rappresentare un', si rivelano perfetti anche come idea regalo, grazie al ...