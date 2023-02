Bergamo, presidio in memoria delle vittime del naufragio in mare in Calabria (Di martedì 28 febbraio 2023) Un presidio davanti al Comune di Bergamo, per dire basta al dramma dei migranti e dei profughi morti in mare. Questa l’iniziativa che si è tenuta martedì sera di fronte a Palazzo Frizzoni, a firma della Rete per la pace di Bergamo. Grande la partecipazione per dire no alla “criminalizzazione delle ONG, ai porti chiusi e all’incoerenza e all’ipocrisia di chi parla di responsabilità e poi non si assume le proprie”. Hanno aderito anche Comunità Ruah Odv, Comunità di San Fermo Odv, ANPI di Seriate, Non una di Meno Bergamo, Mediterranea Nodo di Bergamo, Mani Amiche Stezzano, Laboratorio Donne Calabresi, Anolf Bergamo, Pane e Guerra, Sportello di Ascolto sociale Seriate per tutti “M. Intraina”, Artists Sociologists, Alleanza Verdi Sinistra, Rifondazione ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 febbraio 2023) Undavanti al Comune di, per dire basta al dramma dei migranti e dei profughi morti in. Questa l’iniziativa che si è tenuta martedì sera di fronte a Palazzo Frizzoni, a firma della Rete per la pace di. Grande la partecipazione per dire no alla “criminalizzazioneONG, ai porti chiusi e all’incoerenza e all’ipocrisia di chi parla di responsabilità e poi non si assume le proprie”. Hanno aderito anche Comunità Ruah Odv, Comunità di San Fermo Odv, ANPI di Seriate, Non una di Meno, Mediterranea Nodo di, Mani Amiche Stezzano, Laboratorio Donne Calabresi, Anolf, Pane e Guerra, Sportello di Ascolto sociale Seriate per tutti “M. Intraina”, Artists Sociologists, Alleanza Verdi Sinistra, Rifondazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bergamonews : Naufragio di migranti in Calabria: a Bergamo presidio in memoria delle vittime - BergamoNews - bergamosalute : Poiché il sangue è un presidio terapeutico prezioso non producibile in laboratorio, ogni donatore gioca un ruolo fo… - Giorno_Bergamo : Presidio sloggiato fa ricorso al Tar -