Bergamo, il padre che ha donato il polmone al figlio: "Non ci ho pensato due volte" (Di martedì 28 febbraio 2023) È una storia d'amore a lieto fine, quella che ha coinvolto un bambino di cinque anni tornato a respirare grazie al padre, che gli ha donato un pezzo di polmone. È successo a Bergamo, dove il piccolo è stato operato a metà gennaio scorso e ora è stato dimesso, in buone condizioni. "Quando me lo ...

